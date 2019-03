Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Kaynak: AA

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih VuralGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 21. Periyot: 20-22Devre: 47-373. Periyot: 70-62Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 10. mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmanın ilk bölümünde Caner Erdeniz ile pota altından, Webster ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 10-4. Erkan Veyseloğlu ile boyalı alanda etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada skora dengeyi getirdi: 10-10. Periyodun kalan bölümünde ev sahibi takımın Harrison ile bulduğu sayılara Burak Can Yıldızlı ve Buva'nın basketleriyle yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve 12. dakikada Ege Arar'ın smacıyla skor üstünlüğünü eline geçiren (23-22) Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'ın basket faulden kazandırdığı sayılarla 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-28. Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi ve Gibson'ın kaydettiği basketlerle farkı azaltmaya çalışan siyah-beyazlılara Ege Arar'ın pota altından bulduğu sayılarıyla cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, devreyi 47-37 üstün kapattı.Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ve 6-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 47-43. Ardından pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, oyun ritmini kaybeden rakibi karşısında 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 62-47. Konuk ekip, Buva, Erken Veyseloğlu, Burak Can Yıldızlı ve Pressey'in kazandırdığı basketlerle periyodun bitimine 38 saniye kala farkı tek haneye düşürdü: 70-62. Kalan bölümde iki takım da sayı bulamadı ve Galatasaray Doğa Sigorta final periyoduna 70-62 önde girdi.Dördüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, pota altında Auguste ile etkili olmasına karşın Beşiktaş Sompo Japan'ın boyalı alandan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlere karşı koyamadı. Konuk takım, Gibson'ın basketiyle 37. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 81-78. Son bölümde Harrison ve Auguste ile kritik sayılar kaydeden Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmadan 93-87 galip ayrıldı.