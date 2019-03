Kaynak: AA

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Ali Serkan Emlek Kerem Baki , Duhan KöyiçiBahçeşehir Koleji: Rautins 12, Cevat Alper Özcan , Harris 39, White 9, Slaughter 13, Can Altıntığ 6, Emir Preldzic 3, Hakan Yapar 4, Colom Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 15, Vasiliauskas 18, Tomas 10, Orhan Haciyeva 7, Jekiri 13, Murat Göktaş , McKissic 13, Jelovac 161. Periyot: 15-22Devre: 36-483. Periyot: 56-72Beş faulle çıkan: 39.51 Tomas (Gaziantep Basketbol)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-86 yendi.Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 11. yenilgisini yaşadı. Gaziantep temsilcisi ise 14. galibiyetini elde etti.Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Harris'le boyalı alandan sayılar üreten Bahçeşehir Koleji karşısında Jekiri ile pota altından, Vasiliauskas'la da dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.İkinci çeyreğe etkili başlayan Gaziantep Basketbol, hücumlardan boş dönen Bahçeşehir Koleji karşısında Jelovac'ın arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 18. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 27-43. Harris'in sayılarıyla ev sahibi farkı azaltsa da Gaziantep temsilcisi soyunma odasına 48-36 önde gitti.İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla 23. dakikayı 58-38 üstün geçti. Can Uğur Öğüt 'ün üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Gaziantep temsilcisi, final periyoduna 72-56 galip durumda girdi.Son çeyreğe Harris'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada farkı tek hanelere (64-72) indirdi. İki ekip de dış atışlardan karşılıklı sayılar üretirken, Gaziantep Basketbol 36. dakikayı 86-76 önde tamamladı. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada Gaziantep Basketbol, sahadan 92-86 galip ayrıldı.