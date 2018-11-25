Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 88 - Gaziantep Basketbol: 81

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes
, sahasında karşılaştığı Gaziantep
Basketbol'u 88-81'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 6. galibiyetini elde ederken, Gaziantep ise 4. yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sinan İşgüder
xx, Ali Şakacı
xx, Polat Parlak xx
Anadolu Efes: Beaubois xxx 14, Mustafa Kurtuldum x, Doğuş
xx 4, Metecan xx 6, Birkan x, Onuralp Bitim x, Motum xxx 15, Sertaç xx 4, Buğrahan Tuncer xx 8, Micic xx 13, Dunston xx 8, Simon xxx 16
Başantrenör: Ergin Ataman
Gaziantep Basketbol: James xx 6, Orhan x 2, Murat Göktaş
xx 3, Batuhan x, Berisha x, Vasiliauskas xx 4, Yunus x, Kadir xx 10, Jekiri xxx 16, Tomas x 3, McKissic xx 13, Can Uğur
xxx 19, Doğan Şenli
xx 5
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 25 - 17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 46 - 37 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 72 - 63 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL
Gaziantep,basketbol,Anadolu Efes
25 Kasım 2018 Pazar 14:54