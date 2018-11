Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Galatasaray: 74

25 Kasım 2018 Pazar 17:33



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray 'ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Emin Moğulkoç xx, Alper Özgök xx, Özge Şentürk xxBeşiktaş Sompo Japan: Alexander xx 11, Buva xxx 13, Rich xx 6, Benzing xxx 17, Gibson xx 7, Ömer Utku xx 4, Can Maxim xxx 14, Burak Can x, Erkan x, Kenan x, Samet xBaşantrenör: Dusko IvanovicGalatasaray: Klobucar xx 7, Göksenin xx 8, Hayes xxx 19, Harrison xxx 19, Ege xx 2, Auguste xx 4, Webster xx 2, Can xx 2, Erol Can xxx 11, Caner x, Ayberk x, Hasan Emir Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine) - İSTANBUL