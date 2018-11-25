Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Galatasaray: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş
Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray
'ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç
xx, Alper Özgök
xx, Özge Şentürk xx
Beşiktaş Sompo Japan: Alexander xx 11, Buva xxx 13, Rich xx 6, Benzing xxx 17, Gibson xx 7, Ömer Utku xx 4, Can Maxim
xxx 14, Burak Can
x, Erkan x, Kenan x, Samet x
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Galatasaray: Klobucar xx 7, Göksenin xx 8, Hayes xxx 19, Harrison xxx 19, Ege
xx 2, Auguste xx 4, Webster xx 2, Can xx 2, Erol Can xxx 11, Caner x, Ayberk x, Hasan Emir
x
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine) - İSTANBUL
Galatasaray,Beşiktaş
25 Kasım 2018 Pazar 17:33