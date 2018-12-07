Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. Hafta Heyecanı

07 Aralık 2018 Cuma 11:21



07 Aralık 2018 Cuma 11:21

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı ile başlayacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında heyecan yarın, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray sahasında Banvit ile oynayacakken, Fenerbahçe de İstanbul BBSK deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Gaziantep Basketbol ise haftayı bay geçirecek.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şöyle:Yarın13.00 Pınar Karşıyaka -Türk Telekom15.15 Galatasaray - Banvit17.30 Tofaş - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol9 Aralık Pazar15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen17.30 Afyon Belediyespor - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol20.00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe10 Aralık Pazartesi19.00 Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes - İSTANBUL