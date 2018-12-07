Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. Hafta Heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta yarın oynanacak Pınar
Karşıyaka- Türk Telekom
maçı ile başlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında heyecan yarın, 9 Aralık
Pazar ve 10 Aralık
Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray
sahasında Banvit
ile oynayacakken, Fenerbahçe
de İstanbul
BBSK deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Bahçeşehir
Koleji - Anadolu Efes
karşı karşıya gelecek. Gaziantep
Basketbol ise haftayı bay geçirecek.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 10. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
13.00 Pınar Karşıyaka -Türk Telekom 15.15 Galatasaray - Banvit 17.30 Tofaş
- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol
9 ARALIK PAZAR
15.15 Beşiktaş
Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen
17.30 Afyon
Belediyespor - Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol 20.00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe
10 ARALIK PAZARTESİ
19.00 Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes
(Oğuzhan Ort/İHA)
9 Aralık,Pınar Karşıyaka,Türk Telekom
07 Aralık 2018 Cuma 11:26