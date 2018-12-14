Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Programı

14 Aralık 2018 Cuma 11:20



14 Aralık 2018 Cuma 11:20

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada heyecanı yarın ve 16 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Türk Telekom - İstanbul BBSK karşılaşacak. Anadolu Efes de haftayı BAY geçirecekTahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı şöyle:Yarın13.00 Fenerbahçe - Afyon Belediyespor15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka16 Aralık Pazar13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Galatasaray15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK - İSTANBUL