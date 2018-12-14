14 Aralık 2018 Cuma 11:26



14 Aralık 2018 Cuma 11:26

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada heyecanı yarın ve 16 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Türk Telekom - İstanbul BBSK karşılaşacak. Anadolu Efes de haftayı BAY geçirecek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta programı şöyle:Yarın 13.00 Fenerbahçe - Afyon Belediyespor 15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan 17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ 20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka16 Aralık Pazar 13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Galatasaray 15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen 17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK(İHA)