Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sakarya BBB, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Beşiktaş
, Gaziantep
Basketbol'a, Anadolu Efes
de Büyükçekmece
Basketbol'a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Afyon
Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe
ise haftayı maç yapmadan kapayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - TOFAŞ
15.15 Türk Telekom
- Bahçeşehir
Koleji
17.30 Banvit
- Pınar
Karşıyaka
18 Kasım Pazar
13.00 Darüşşafaka Tekfen
- İstanbul
BBSK
15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Arel Üniversitesi
Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes
20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor
Fenerbahçe (bay) - İSTANBUL
Sakarya,basketbol