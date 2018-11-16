16 Kasım 2018, 11:31
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sakarya BBB, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Beşiktaş, Gaziantep Basketbol'a, Anadolu Efes de Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise haftayı maç yapmadan kapayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta programı şöyle:

Yarın 13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - TOFAŞ 15.15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji 17.30 Banvit - Pınar Karşıyaka

18 Kasım Pazar 13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK 15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan 17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes 20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor Fenerbahçe (bay)

(Oğuzhan Ort/İHA) Sakarya,basketbol
16 Kasım 2018 Cuma 11:31



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