Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Bahçeşehir
Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'u ağırlayacak. Bu hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş
, Galatasaray
'ı konuk edecek. Anadolu Efes
evinde Gaziantep
Basketbol ile, Fenerbahçe
ise TOFAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Afyon
Belediyespor ile Darüşşafaka
mücadele edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın 13.00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 15.15 İstanbul
BBSK - Banvit
17.30 Pınar Karşıyaka
- Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol
25 Kasım Pazar 13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol 15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray 17.30 TOFAŞ - Fenerbahçe 20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen
Türk Tekekom (BAY)
(Oğuzhan Ort/İHA)
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