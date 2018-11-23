23 Kasım 2018, 10:31
»»

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. Hafta Heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Bu hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol ile, Fenerbahçe ise TOFAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Afyon Belediyespor ile Darüşşafaka mücadele edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın 13.00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 15.15 İstanbul BBSK - Banvit 17.30 Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

25 Kasım Pazar 13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol 15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray 17.30 TOFAŞ - Fenerbahçe 20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen Türk Tekekom (BAY)

(Oğuzhan Ort/İHA) basketbol
23 Kasım 2018 Cuma 10:31



YORUMLAR