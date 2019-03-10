Tahincioğlu Bsl'de Günün Maçları Tamamlandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında bugün 3 maç oynandı. 3 maçın tamamı İstanbul
'da oynanırken, günün ilk maçında lider Fenerbahçe Beko
kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Sarı lacivertli ekip parkeden 17 sayı farkla galip ayrıldı: 90-73.
Günün ikinci maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol, evinde Gaziantep
Basketbol'a 93-69 mağlup olurken, üçüncü ve son maçta Darüşşafaka Tekfen
, Pınar Karşıyaka
'yı 93-78 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci hafta, yarın oynanacak Türk Telekom
- Anadolu Efes
mücadelesi ile son bulacak.
Günün sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 90-73
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Gaziantep Basketbol: 69-93
Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka: 93-78
Fenerbahçe, basketbol, Spor
Kaynak: DHA