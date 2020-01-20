Tahincioğlu'ndan Gayrimenkul Sektöründe Görülmemiş Faiz Oranı

Türkiye'de gayrimenkul sektörünün lider şirketlerinden Tahincioğlu, ev sahibi olmak isteyenler için tarihi bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde vade farkını 0,59'a düşürdü. 120 ay vade, 0.59 faiz oranı ile yatırımcılara avantajlı ödeme imkânı sunmaya başlayan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu; "Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgarlar esmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faiz oranını bu ay 75 baz puan düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59'a düşürdük. Projelerimizden ev sahibi olmak isteyenler için şartları daha da iyileştirdik. Tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.

Gerçekleştirdiği projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Tahincioğlu, Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 120 ay vadeli ve 0.59 vade farkı ile sektörde görüşmemiş bir ödeme planı sunmaya başladı. Buna ek olarak 120 ay 0,59 vade farkı seçeneğini seçen kişiler daire satış fiyatı üzerinden %15 indirim hakkı da kazanıyor.

"Sektörde bir ilke daha imza attık"

2019 yılında ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sektöründe tedirgin bir yıl geçirdiğini söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Konut faiz oranlarının düşmesi, faiz indirimleri gibi adımlarla tekrar hareketlenme başladı. Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgarlar esmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59'a düşürdük. Projelerimizden ev sahibi olmak isteyenlere en uygun ödeme koşullarını sunuyoruz. 120 ay 0,59 vade farkını seçen müşterilerimiz daire satış fiyatı üzerinden %15 de indirim kazanıyorlar. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. Atılan tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.

Özcan Tahincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde her zaman sektör ve müşterilerimiz için en iyisini yapmak için çalıştık. 60 yılı aşan tecrübemiz ile sağlamış olduğumuz güveni daha da sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıcalıklı, nitelikli ve sektörde daha önce uygulanmamış ya da ince detaylarda önceki örneklerinden ayrışan projeler yapmaya devam ediyoruz. 2020 yılında da bu vizyonla hareket edeceğiz. Emlak Konut güvencesi ile birlikte ilerlediğimiz Nidapark Küçükyalı projemizde, inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Haziran 2020'den itibaren teslimlerine başlamayı planlıyoruz. Proje içerisinde yer alan 350 m uzunluğundaki alışveriş caddesini daha da geliştirdik. Proje içerisinde yer alan konutların ve ofislerin yanı sıra loft daireler ve teraslı dubleks konutlar da yer alacak. Ulaşım açısından Anadolu yakasının en kritik lokasyonunda yer alan projemizden konut, ofis ya da ticari ünitelerinden alan kişiler hem yaşam hem de yatırım anlamında önümüzdeki dönemlerde çok memnun kalacaklar. Emlak Konut güvencesi ile ilerlediğimiz bir başka konut projemiz olan Nidapark İstinye ise İstinye korusuna komşu, az katlı mimari konsepte tasarlanan çok özel projemizde bahçe dubleksleri ve simpleks olmak üzere farklı ünite tipleri mevcut. Projemizi Panorama, Vadi ve Koru olmak üzere de 3 faza ayırdık."

Tahincioğlu, "İnşaatlarımız proje planına uygun olarak ilerlemekte. Bu projelerimize ek olarak Kağıthane'de Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp'e komşu olan Nidapark Ayyıldız projemizin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yatay mimarisi ile dikkat çeken projemiz için de peşin alımlar da %20 indirim ve 24 ay 0 sıfır faiz ödeme imkanları bulunuyor" dedi.

NİDAPARK İSTİNYE

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesiyle, sektörünün öncülerinden olan Tahincioğlu'nun, hayata geçirdiği Nidapark İstinye Aralık 2017 itibari ile satışa sunuldu. Proje Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1'den 5+2'ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

Az katlı mimari konsepte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanım imkanı sunan bahçe katları dubleks veya simpleks olmak üzere iki farklı ünite tipinden oluşuyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş parkurları ve spor sahalarının yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor.

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdikleri projelerden Nidapark Küçükyalı, 1+1'den 4+1'e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı'da konumlanan Nidapark Küçükyalı projesi, ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projenin sosyal tesisinin içinde açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar yer alıyor. Proje içerisinde 350 m uzunluğunda yer alacak alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafelerin yer alması planlanıyor. LEED kriterlerine uygun olarak projelendirilen Nidapark Küçükyalı, Türkiye genelinde en çok satış yapan projelerinden biri oldu.

NİDAPARK AYYILDIZ

Kâğıthane'de, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Eyüp'e komşu olan Nidapark Ayyıldız projesi, modern mimarisi, ferah yerleşimi, kapısındaki metro istasyonu, benzersiz konumu, yüksek kalitesiyle bölgenin en prestijli projesi lokasyonunda yer alıyor. Yatay mimarisiyle ön plana çıkan Nidapark Ayyıldız, hem ilk bakışta fark ediliyor hem de bölge içinde önemli bir fark yaratıyor. 1+1, 2+1, 2.5+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yanı sıra 10 dükkan bulunuyor. Çatı katında 1 adet yüzme havuzu, fitness, soyunma ve sauna alanları, zemin katta kış bahçesi ayrıca bir iç avlu, süs havuzu ve terasta oturma alanları yer alıyor. Nidapark Ayyıldız projesinde stokta kalan 32 konut kampanya dâhilinde satışta bulunuyor.