TAHİNCİOĞLU'NUN NİDAPARK KÜÇÜKYALI PROJESİNE "PALLADIUM CADDE" GELİYOR

Kalitenin simgesi haline gelen "Palladium" markasını proje içerisine taşıyan Tahincioğlu; mağaza, restoran ve kafelerin yer alacağı 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi 'Palladium Cadde - Küçükyalı' ile değerini daha da arttırıyor.

Anadolu yakasının ilk karma kullanımlı projesi olan Nidapark Küçükyalı 1+1'den 4+1'e kadar daire tipi seçenekleri ile ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Projede yeni satışa sunulan Adalar manzaralı çatı dubleksleri ve Palladium Cadde - Küçükyalı manzaralı teraslı dubleks daire sahibi olmak isteyenler için cazip ödeme planları sunuluyor.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Palladium markamızı Nidapark Küçükyalı'ya getirerek alışveriş caddemizin adını Palladium Cadde - Küçükyalı olarak değiştirdik. Projeye çok büyük değer katacağınız düşünüyoruz. Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Sedef olmak üzere 4 ayrı etaptan oluşan projemizde; "Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Heybeli etaplarındaki Adalar manzaralı çatı dubleksler ve 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde - Küçükyalı manzaralı teraslı dubleksleri sınırlı sayıda satışa sunduk.İçinde bulunduğumuz dönemin ev sahibi olmak için çok uygun olduğunu düşünüyorum.Faizlerdeki düşüşle birlikte

yapılan kampanyalarla konut almak isteyenlere indirimden, düşük faize, ödeme kolaylıklarına kadar pek çok avantaj sunuluyor. Biz de Tahincioğlu olarak 2020 Haziran'dan itibaren teslime başlayacağımız Nidapark Küçükyalı'da cazip kampanyalar sunuyoruz. Projeden daire sahibi olmak isteyenler yüzde 12 indirim ve 120 ay 0,59 faiz oranından faydalanabilecek" dedi.

Palladium Cadde Küçükyalı, tüm ihtiyaçları karşılayacak

Nidapark Küçükyalı projesinin içerisinde yer alan 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde -Küçükyalı, Anadolu yakasının yeni cazibe merkezi olacak. Palladium Cadde - Küçükyalı'da tanınmış markalar, popüler restoran ve kafeler, eğlenceli oyun alanları yer alacak. Palladium Caddedeki mağaza çeşitliliği, alışveriş yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, tüm ihtiyaçları Nidapark Küçükyalı sakinlerinin ayağına getiriyor. Proje içerisinde kamuya açık alanlardaki fonksiyonlardan da tüm Küçükyalı yaşayanları faydalanabilecek.

Metro bağlantısı ile ulaşımda kolaylık

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı'da konumlanan projede, lokasyon öne çıkıyor. Palladium Küçükyalı - Cadde'nin ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda çok büyük kolaylık sağlanıyor. E-5 Karayolu yan yolu üzerinde, E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) arasında yer alan proje ayrıca deniz ulaşımına da oldukça yakın konumda, Bostancı İskelesi'ne 3 km uzaklıkta bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise kara yoluyla 25 dakikada ulaşılabiliyor. İlerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonlar da eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım daha da kısalacak.

www.nidaparkkucukyali.com

www.tahincioglu.com