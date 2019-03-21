Tahir Baba Oluyor! Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Nefes'in hamilelik haberi tüm aileyi mutluluktan havalara uçuruyor. Özellikle Tahir 2. kez baba olduğunu öğrendiğinden çok mutlu. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 46. bölüm ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır.

SANİYE YAPTIKLARINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur.

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