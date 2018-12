Tahir Büyükakın Bilecik'e Veda Etti

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:49



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:49

Bilecik Valisi görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösteren eski Bilecik eski Valisi Tahir Büyükakın onuruna veda yemeği düzenlendi.Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, kaymakamlar, vali yardımcıları ve belediye başkanları ile il müdürleri katıldı."Ben her seferinde olup biteni anlamaya çalıştım"Düzenlenen yemekte bir açıklama yapan Vali Büyükakın, yöneticiliğin bir bağımlılık işi olduğunu ifade ederek, "Yöneticilik bir bağımlılık işidir. Kapıdan vatandaş girdiği anda vatandaşın maruz kaldığı muamele aslında sizsiniz. İnsanlara anlattığınızdan ibaretsiniz. İnsanların da anladığından ibaretsiniz. Dolayısıyla önce anlama işi. Önce etrafı gözlemleyip anlayacaksınız. Ondan sonra da sizden beklenen işi yapacaksınız. Ben her seferinde olup biteni anlamaya çalıştım. Sonuca odaklanmak gerekiyor. Birkaç iş var ısrarla takip edilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi Gölpazarı'nda ve Yenipazar'da çalışmalarını başlattığımız organize bölgeler. Gölpazarı'nda gıda, Yenipazar'da hayvancılıkla ilgili bir organize bölge çalışması başlattık. Sonra belediyemizin başlatmış olduğu bir çalışma vardı planlama ile ilgili. O çalışmaları yapan ekibi ilimize getirttik" dedi."Ben Bilecik'i sevdim"Büyükakın, Bilecik'i sevdiğini ifade ederek, "Ben Bilecik'i sevdim. Allah şahidim. Burada keyifle çalıştım, insanlarını severek çalıştım. Aranızdan arkadaşlarım oldu, dostlarım oldu. Ama ben her zaman Bilecik'i yürekte taşıyarak yaşayacağım. Çünkü ben o ruhu taşıyorum. Söğüt ruhu benim yüreğimde taşıdığım ruh, bu toprakların ruhu. Dolayısıyla ben aslında hep Bilecikliyim. Bilmeden kalbini kırdığım olduysa hakkını helal etsin" dedi."AK davamıza hizmet yolunda çıkmış oldukları kutlu yolda muvaffakiyetler diliyorum"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise konuşmalarında, "İlimiz valilik görevini yürüttükleri süre boyunca bir Bilecikli gibi çalışan, şehrimize canla başla hizmet eden valimize çok teşekkür ediyorum. AK davamıza hizmet yolunda çıkmış oldukları kutlu yolda muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve diğer ilçe belediye başkanları eski Vali Tahir Büyükakın'a hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK