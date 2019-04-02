Tahir Büyükakın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oldu. AK Parti adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kocaeli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Tahir Büyükakın ile ilgili seçim sonuçları ve Kocaeli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kocaeli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kocaeli aday yarışı ve Kocaeli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kocaeli Seçim Bilgileri

Kocaeli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kocaeli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Büyükakın, Kocaeli yarışında % 55,49 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Tahir Büyükakın toplamda 609.437 adet oy sayısına ulaştı.

Tahir Büyükakın Kimdir?

Karamürsel ilçesinde 1969'da dünyaya gelen Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Universitesi'nde tamamladı. Kocaeli Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna 2002'de atanan Büyükakın, 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmalarıyla 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor. Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 2007'den 2014'e kadar genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra aynı belediyede genel sekreter olan Büyükakın, Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Kocaeli büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.