Tahir Dinç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA AKÖREN belediye başkan adayı olan Tahir Dinç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA AKÖREN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Tahir Dinç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA AKÖREN adayı Tahir Dinç kimdir? Bağımsız KONYA AKÖREN adayı Tahir Dinç yüzde kaç oy aldı?

Tahir Dinç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA AKÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Dinç AKÖREN ilçesinde % 9,67 oranında oy almıştır. AKÖREN ilçesinde % 9,67 oranında oy olan Tahir Dinç adlı Bağımsız adayı toplamda 373 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA AKÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.