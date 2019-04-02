Tahir Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR ALİAĞA belediye başkan adayı olan Tahir Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ALİAĞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Tahir Doğan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR ALİAĞA adayı Tahir Doğan kimdir? Bağımsız İZMİR ALİAĞA adayı Tahir Doğan yüzde kaç oy aldı?

Tahir Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR ALİAĞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Doğan ALİAĞA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ALİAĞA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Tahir Doğan adlı Bağımsız adayı toplamda 59 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ALİAĞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.