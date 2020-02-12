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Tahir Elçi cinayetinde 3 şüphelinin ifadesi alındı

Diyarbakır'da basın açıklaması yaptığı sırada çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi olayına ilişkin 3 polisin şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı.

12.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:35Tahir Elçi cinayetinde 3 şüphelinin ifadesi alındı
'da basın açıklaması yaptığı sırada çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi olayına ilişkin 3 polisin şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı.

Diyarbakır Barosu Başkanı iken 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybeden Tahir Elçi olayında yeni gelişme yaşandı. Çatışmada silah kullandığı belirlenen 3 polisin dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alındı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Tahir Elçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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