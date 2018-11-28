Tahir Elçi Mezarı Başında Anıldı

Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde, terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi
, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Merkez Bağlar
ilçesindeki Yeniköy
Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, dua edildi, Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.
Törene katılan İzmir
Baro Başkanı Özkan Yücel, Elçi'nin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.
"İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinin yılmaz bir savunucusu ile aynı yerde bulunmak için geldik." diyen Yücel, Elçi'nin yıllarca faili meçhul cinayetlerin faillerini bulmak için mücadele ettiğini belirtti.
Yücel, "Hem Tahir'in dosyasını hem de düşlerini sahipsiz bırakmayacağız." diye konuştu.
Törene, Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu, HDP
Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı
, Diyarbakır ve bazı bölge barolarının başkanları ile üye avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Barosu tarafından, terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:51