Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı Diyarbakır Barosu Başkanı iken basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı.

26.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:21
Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Barosu Başkanı iken basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık 3 polisin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.
Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 3 polis hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar ve PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.
Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin 15 gün içerisinde iddianameyi kabul etmesi ya da düzenlenmesi için iade etmesi bekleniyor. Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Tahir Elçi, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:02: Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini görüştü - Haberler 22:01: ALD Automotive'de atama - Haberler 22:01: Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı - Haberler 22:01: Volvo Cars kamyondan trene geçiyor - Haberler 22:01: Toyota Mirai ile 5 milyon kilometre - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?