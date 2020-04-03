Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi

Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi Diyarbakır Baro Başkanıyken güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi olayına ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

03.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:35
Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır Baro Başkanıyken güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi olayına ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olaydan yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 3 polis hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar ve PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.
Geçtiğimiz günlerde hazırlanan iddianame Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme valilik ve emniyetten yargılamanın kentte yapılmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağını sordu.
Kabul edilen iddianamenin ardından ilk duruşmanın 21 Ekim 2020'de yapılacağı öğrenildi. Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Tahir Elçi, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstanbul’da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:31: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor." - Haberler 17:30: Kaymakam Deniz Pişkin, kontrol noktalarını inceledi - Haberler 17:30: Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske - Haberler 17:29: İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi - Haberler 17:28: Erdek'te otomobil dereye uçtu: 1 ölü - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu