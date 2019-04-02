Tahir Mahir Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Burdur belediye başkan adayı Tahir Mahir Öztürk oldu. Vatan Partisi adayı Tahir Mahir Öztürk, Burdur belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Burdur belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Burdur belediye başkan adayı Tahir Mahir Öztürk ile ilgili seçim sonuçları ve Burdur belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Burdur belediye başkan adayı Tahir Mahir Öztürk oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burdur belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Burdur aday yarışı ve Burdur seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Burdur Seçim Bilgileri

Burdur belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Burdur belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Burdur toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Tahir Mahir Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Burdur belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Mahir Öztürk, Burdur yarışında % 0,52 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Tahir Mahir Öztürk toplamda 259 adet oy sayısına ulaştı.

Tahir Mahir Öztürk Kimdir?

İlkokulu Kayseri'de, ortaokulu Burdur'da tamamlayan Tahir Mahir Öztürk, Ankara Universitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Öztürk, Adıyaman, Sivas, Afyonkarahisar il ve ilçelerde çeşitli görevlerde bulundu. Burdur Tarım İl Müdürlüğünde görev yaparken, Burdur Süt Sığırı Yetiştiriciler Birliğinin kuruluş aşamasında koordinatör olarak görevlendirildi. Burdur-Isparta Bölge Veteriner Hekimler Odası'nın kurucu başkanlığını yaptı.

Vatan Partisi Burdur belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.