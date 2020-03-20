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Tahir Nursaçan: "Miraç'ta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka...

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır" dedi.

20.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:21
Tahir Nursaçan:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Miraç, insanın erdem ve bereket yolculuğudur. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa'nın ( S.A.V.) şahsında insanlığının hakka ve adalete olan yürüyüşüdür. Miraç'ta durulma, arınma, koruma ve kollanma vardır. Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır. Tarihin derinliklerinde yitip gitmeyen bu fevkalade buluşma, biz Müslümanların gönül dünyalarını güçlendirmekte, imanlarını pekiştirmekte, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmektedir. Bugün, terörün, çatışmaların, işgallerin ve savaşların altında kan ağlayan İslam dünyası için yardım etme, hasta yüreklerden, çarpık dindarlıktan, körü körüne bağlanmış irade ve idraklerden kurtulmak için Yüce Mevla'ya yalvarma ve yakarma zamanıdır. Hep birlikte, Sevgili Peygamberimizin Miraç'ından ilham alarak bireysel ve toplumsal yükselişin yol, yöntem ve çarelerini aramalıyız. Bu kutlu gecede, Yüce Rabbimizi açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslam aleminin birlik, dirlik, ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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