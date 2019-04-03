Resmi olmayan sonuçlara göre Şemdinli
belediye başkanı seçilen AK Parti
adayı Tahir Saklı
'ya tebrik ziyaretleri sürüyor.
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
ve resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Çukurca
belediye başkanı seçilen Ensar Dündar
, Derecik
'ten Ekrem Çetinkaya
, Büyükçiftlik
beldesinden İsmail Rüştü Zeydan
, Esendere
beldesinden Dırbaz Büyüksu
ve Durankaya
beldesinden İsmail Demirci
, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.
Seçim irtibat bürosuna geçen Dinç, Gür ve başkanlar, Saklı'yı ziyaret ederek tebrik etti.
Gür, burada yaptığı konuşmada, il genelindeki 8 belediyeden 6'sını kazandıklarını anımsattı.
Partilerinin kent merkezi ve Yüksekova
ilçesinde de oylarını artırdığını belirten Gür, seçimin kente, ülkeye ve İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, çalışmaya devam edecekleri dile getirdi.
Güncel
Kaynak: AA