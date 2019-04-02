Tahir Şevik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR BİGADİÇ belediye başkan adayı olan Tahir Şevik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR BİGADİÇ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Tahir Şevik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR BİGADİÇ adayı Tahir Şevik kimdir? BTP BALIKESİR BİGADİÇ adayı Tahir Şevik yüzde kaç oy aldı?

Tahir Şevik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR BİGADİÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Şevik BİGADİÇ ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. BİGADİÇ ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Tahir Şevik adlı BTP adayı toplamda 117 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR BİGADİÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.