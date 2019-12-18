Tahir Yılmaz: Olimpiyat yoğunluğundan Türkiye Güreş Şampiyonası'nı öne çektik

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, yoğun programdan dolayı Türkiye Şampiyonası'nı öne çektiklerini belirtti.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Kadınlar Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 160 güreşçi mindere çıktı. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yoğun bir süreç geçirdiklerini belirterek, "2020 olimpiyat hazırlıklarımız zaten geçmiş süreçten beri devam etmekte. Bugün burada yapılan Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası ve ardından Büyükler Serbest Türkiye Şampiyonası ve Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası burada devam edecek. 17'sinde start verdik, ayın 25'ine kadar devam edecek. Kadınların final müsabakaları şu anda yapılıyor" dedi.

Şampiyonanın 2020 yılında düzenleneceğini ama öne almak zorunda kaldıklarını ifade eden Tahir Yılmaz, "Hem Güreş Federasyonu'nun hem spor camiasının yoğun bir temposu var. Bu müsabakalar aslında 2020'nin Türkiye Şampiyonası ama programı biraz öne çekme zorunluluğumuz oldu. Sebebi de Avrupa Şampiyonası'nın şubat ayının başlarında olması. Bir de ondan önce bizim önemli bir turnuvamız var. Yaşa Doğu Turnuvası. O da ocak ayının 9'u ve 12'si arası olması sebebiyle Türkiye Şampiyonası'nı bu aya alma zorunluluğumuz oldu. Yoğun bir program çerçevesinde kamp ve hazırlık süreci devam ediyor" diye konuştu.

"2020 OLİMPİYATLARINDA TÜRK GÜREŞİ LOKOMOTİF BRANŞ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yılmaz, 2020'nin olimpiyat yılı olduğu önemini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz geçen olimpiyatlarda 5 madalya almıştık. Türkiye 8 madalya almıştı, 5'ini güreşte almıştık. Biz bu çıtayı aşağıya düşürmemek istiyoruz ve daha fazla madalya almak istiyoruz. Son yapılan Dünya Şampiyonası'nda biraz sıkıntılı bir süreç geçti. Ev sahibi ülke Kazakistan olması sebebiyle daha çok sporcusunu kotaya soktu. Biz tabi oradan 4 kotayla döndük. Önümüzdeki Avrupa klasmanı kota müsabakamız var. Biri Bulgaristan'da biri de Macaristan'da. Buralardan geçen yılki olimpiyata katılım sayısını yakalayacağımızı düşünüyorum. Ülke olarak katılım da önemli tabi ama biz şunun üzerinde duruyoruz, madalya alacak sporcunun kota alıp da oraya gitmesini ve madalyayla dönmek bizim asıl hedefimiz. Teknik ekip, teknik kadro ilk defa yoğun katılımla tüm yaş gruplarının milli takım antrenörleriyle önemli toplantılar yaptı, seminerler yaptı. Bu toplantıların asıl hedefimiz olan olimpiyatlar açısından çok faydası olduğunu düşünüyorum. 2020'de inşallah Türk güreşinin yine Türk sporunun lokomotifi olmasını arzu ediyor ve bunun için çalışıyoruz."