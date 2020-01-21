Haberler » Spor » Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması! - Spor

Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, "Fenerbahçe'den sözlü beyanlar alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

21.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:26

TFF Tahkim Kurulu, bugünkü olağanüstü toplantıda Fenebrahçe'nin harcama limiti itirazını görüştü. Kurul, itiraz sonucunu ara kararlar yerine getirildikten sonra açıklayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (7)
GURBETDEYİZ:Her sey guzelmis olur tabii tabii
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AZİZ YIVDIVIM:BU SENE LİGDE 4. OLAMAYIZ BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ. . .
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
RIDVAN KAPTAN:alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. '' dosyayı değerlendirmeyi oybirliği karar aldık oybirliği ile dosyayı inceledikten sonra oybirliği ile ara kararının kararını görüşüp kararı verecekler ::))))))))))
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
PORTAKAL:AMAN FENER DÜŞMESİN AMAN FENERE BİŞEY OLMASIN AMAN FENER CEZA ALMASIN AMAN FENER BATMASIN AMAN FENER ŞAMPİYON OLSUN DİYE YILLARDIR ÇABALAYA ÇABALAYA FENERİ YERDEN KALKAMAYACAK DURUMA SOKTULAR FARKINDA DEGİLLER. AMA AZ SİZİN GİBİLERE. SIRF ALİ KOÇTA PARA VAR UMUDUYLA ASIRLIK ÇINARLARI FUTBOLUN F SİNİ BİLMEYEN ELLERE EMANET EDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK ZATEN YAKIŞMAZ.
Yayından Kaldır
9 7
Cevap yaz
FB.:ara karar ne peki ? şaka gibi laa
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
ORHAN KAPTAN:Eee sonuc ne ?
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
YUH:kararı karara bağlamaya karar vermeyi karara bağlamışlar ya bunlar harbi üşütük yada yalandan bizi delirtmeye uğraşıyorlar
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

00:01  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Robert Prosinecki
23:52  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:54  Alper Pirşen:  Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağını umuyoruz
23:52  Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!
23:42  Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...
22.01.2020 00:12:13