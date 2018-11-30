Tahkim Kurulu, Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi'nin Cezasını Onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın idarecisi Rıza Ali Naibi'nin MKE Ankaragücü karşılaşmasında maçın hakemine yaptığı 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'nın verdiği 21 günlük hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/410 K.2018-2019/443 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."