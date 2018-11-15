15 Kasım 2018, 16:50
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Para Cezasını Kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 110 bin liralık para cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a verilen 110 bin TL'lik para cezasının kurula yapılan itirazın ardından kaldırıldığını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu cezalarla ilgili kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın itirazının ardından verilen 110 bin TL'lik para cezasının kaldırıldığı aktarıldı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

KARAR, OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

"Beşiktaş PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına oy birliği ile, karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,Tahkim Kurulu,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 16:50



YORUMLAR (7)
KENAN: Tüpçü baktıki bu takımdan bir cacık olmaz atağa geçti gs fb daha birbirine düşün
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GS Lİ VATANDAS : Cumhurbakanimiz sizi göreve davet ediyoruz bu kadar keyfi kararlar veren federasyon sadece futbola degil ülkemizdeki adalet kurumlarina onarilmaz zararlar vermektedir
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BİLAZ: Lazlar Dolarlarına kıyamadı. Hepsi ortak tek aykırı takım Ankaragücü. Onu tutacam artık.
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GS: Direk kupayı verin bejeke jimnastige bari
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YETER ARTIK: bu kadar belli etme tüpçüüü.defol git tüpünü sat...
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