Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Para Cezasını Kaldırdı

Kurulun aldığı karar şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."