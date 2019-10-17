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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maç için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı kural hatası itirazını reddetti.

17.10.2019 17:23

Fenerbahçe Kulübü Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Maç sonrasında sarı lacivertli ekip kullanılan bir taç pozisyonu ve yenilen bir gol de kural hatası olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etmişti.

Yapılan itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olmadığı kararını verdi. Aynı maçın VAR hakemi olan Suat Aslanboğa'nın profesyonel lisansının iptaline ilişkin başvuru da reddedildi.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kurul ayrıca,Aynı maçın VAR hakemi Suat Aslanboğa'nın profesyonel lisansının iptaline ilişkin başvurusu da reddedildi.

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Futbol, Spor

YORUMLAR(2)
FEDERASYONLAR DEĞİŞSEDE ZİHNİYET AYNI:6s ye olsa banko tekrardı. neyse sizide düzeninizide YENECEĞİZ BİZ FENERBAHÇEYİZ ULAN!!!
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TRAB61:siz sadece bir cöpsünüz cöp.
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