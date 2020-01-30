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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti

Fenerbahçe'nin limit artırımı ile ilgili yaptığı başvuru karara bağlandı. TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı ile ilgili itirazını reddetti.

30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:51

TFF Tahkim Kurulu, 'nin harcama limiti ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KENAN:Fenerbahçe transfer yapmasın diye her yolu deniyor sırf fenerbahçe istedi diye kabul edilmiyor yinede şampiyon olacağız fenerasyon diyenler kına yakın ayrıca sadece bize değil herkese lazım
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İMPARATOR:AAAAA NİHAT ABİSİ NASIL HAYIR DER FENERE ŞAŞIRDIM
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DOĞAN:fenerbahçe bu haliyle bile hasan ali de döndüğü zaman liği yine göğüsler gereksiz haracamalar malesef kulüpleri batma noktasına getirmiştir
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