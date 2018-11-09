09 Kasım 2018, 17:09
»»

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Yaptığı İtirazı Reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında verilen toplam 120 bin TL'lik ceza için yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında aldığı 120 bin liralık ceza için yaptığı itirazı reddetti.

İşte TFF'den yapılan yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Ankaragücü,Türkiye Futbol Federasyonu,Tahkim Kurulu,Fenerbahçe
09 Kasım 2018 Cuma 17:09



YORUMLAR (8)
FİLOZOF: FENERBAHCE BÜYÜK LİDER ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAGLI DEV BİR MEDENİYET BÜYÜK BİR CUMHURİYETTİR GERİSİ SADECE SPOR KULÜBÜ VEDE TEFERRUATTIR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: ac kalmislar fenerim ver yesinler insahllah kan kusarlar
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
TEKİN: Evlere çıplak temizlik hizmeti başlatmış gavurlar
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
İZMİRLİ: Tüpçünün tahkim kurulu kabul etseydi şaşardım, başka takımlar olsa kabul ederdi...
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
TEMEL: Fener in geçmişi iyi değil,Galatasaray UEFA ya gitmeli,
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz