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Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasını onadı.

28.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:10

Tahkim Kurulu'ndan Kulübü'ne kötü geldi. Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi. Yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla ile ilgili PFDK'nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/301 K.2019-2020/366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton Üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

FENERBAHÇE'YE 50 BİN LİRA PARA CEZASI

Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

MAURİCİO ISLA

Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


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