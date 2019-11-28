Haberler » Güncel » Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı - Haber

Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Isla'nın 2 maçlık cezasını onadı.

28.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:05Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Isla'nın 2 maçlık cezasını onadı.
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Kulübü'ne kötü geldi. Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi. Yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla ile ilgili PFDK'nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/301 K.2019-2020/366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton Üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
(İHA)

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:55 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı
20:55 UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)
20:55 Traktör motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20:55 Konya'da motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
20:55 Şehidin doğum gününde adının verildiği anaokulu açıldı
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:00 Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!
28.11.2019 20:57:13