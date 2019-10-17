Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı tekrar talebini reddetti. Tahkim Kurulu ayrıca, Suat Arslanboğa'nın itirazının da oybirliği ile reddedildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararları şöyle:

"-Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/693 - K.2019/83 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un, başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15: 30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda Kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliği ile,

-Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/183 K.2019-2020/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar'ın rakip takım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/177 K.2019-2020/203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

- Kurulu