Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e Verilen 130 Bin Liralık Para Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 130 bin liralık para cezasını ve 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 22.11.2018 tarihli E. 2018-2019/326 K.2018-2019/391 sayılı kararına itirazı incelendi.

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI DA ONANDI

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."