06 Aralık 2018, 17:20
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Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e Verilen 130 Bin Liralık Para Cezasını Onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 130 bin liralık para cezasını oy birliği ile onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 130 bin liralık para cezasını ve 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 22.11.2018 tarihli E. 2018-2019/326 K.2018-2019/391 sayılı kararına itirazı incelendi.

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI DA ONANDI

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,Galatasaray,Mustafa Cengiz
06 Aralık 2018 Perşembe 17:20



YORUMLAR (1)
BEŞİKTAŞ 1903: kulüpler birliği bildirisinde TFF ye Hüseyin Göçekin kızağa çekilmesi olayının iptali isteniyor. Bildirideki muhatap TFF-MHK. Cinconspor direk kendine yazılmış gibi kabul edip cevap veriyor. Sonrada Ali Dürüst bizim adamımız değil Ali dürüst bize çalışmaz diyor. Yalanını kendin ortaya çıkarttın Demekki TFF yi yöneten sensinki cevap veriyorsun. Dürüst ol concon himmetspordan kalma alışkanlığını devam ettiremezsin ezik gese.
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  • 1974 : Bu konuda haklısın yerden göğe kadar ama sizin başkan Fiko da zamanında hakemlere çok isyan etmişti düdükte astırıcaktı öyle konuşuyordu ne değişti acaba ? Futbol politikası siyaset gibi oldu yazık Aziz Yıldırım ne demiş ise doğru çıkıyor Hangi Takımı tutuyorsunuz diye içinizden geçirmeyin Ben ALİBEYKÖY sporu tutuyorum Süper lig Futbol spor benim için bitmiştir amatör maçlar daha iyi tavsiye ederim herkes kendi semtinin maçlarına gitse daha iyi olu saygılar.
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  • BELHANDA08TAŞ : TİNERİN KAFASIII YİNEEEE
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  • BELHANDA8TAŞ : AYNAYA BAKTINIZMI SİZ HİÇ COCUKLARA KOTU ORNEK OLUYORSUNUZ TİNER LE
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