Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadığı Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun toplantısında alınan kararlar şu şekilde:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Şubat 2020 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/30- K.2020/ 67

Futbolcu Selçuk Kaban'ın Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/500 - K.2020/9 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davacının, itirazının kısmen kabulü edilerek fesih tazminatı tutarının 65.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2020/31- K.2020/ 68

Futbolcu Emre Bayram'ın Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/465 (Birleşen E.2019/528) - K.2020/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davacının, itirazının kısmen kabulü edilerek birleşen dava yönünden fesih tazminatı tutarının (taleple bağlılık ilkesi uyarınca) 7.500,00 TL olarak düzeltilmesine,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

3. E.2020/32- K.2020/69

Fatih Karagümrük Sportif Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Tarık Çetin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.01.2020 tarih ve E.2019/555 - K.2020/43 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/59- K.2020/70

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15: 00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/60- K.2020/71

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Vekilleri Av. Cengiz Gümüştaş ve Av. Murat Can Kavak'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2020/67- K.2020/72

Keçiörengücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 11.02.2020 tarihli E.2019-2020/581 K.2019-2020/707 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Keçiörengücü Spor Kulübü'nün A takım listesinde Türkiye A Mili Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. Yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. Yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz an az 3 sezon vaya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD'nin 46/1. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezasının; 30.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/69- K.2020/73

Medicalpark Batman Petrol Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ali Kemal Özkan ile ilgili PFDK'nın 20.02.2020 tarihli E.2019-2020/660 K.2019-2020/762 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

Medicalpark Batman Petrol Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ali Kemal Özkan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/70- K.2020/74

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili AFDK'nın 24.02.2020 tarihli E.2019-2020/1167 K.2019-2020/1521 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ihraç sonrası hakeme sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FTD'nin 36/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."