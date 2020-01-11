Haberler » Spor » Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret - Spor

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına", Fenerbahçe'nin de "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları karara bağladı.

11.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:46Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına", 'nin de "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları karara bağladı. Tahkim Kurulu, iki kubülün de itirazını reddetti.

Açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.



Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:40  Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü - Spor
14:39  Akhisarspor pazarlıkta - Spor
14:36  TFF'den takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
14:34  Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı - Spor
14:25  Kayserispor Mario ile anlaştı - Spor
14:20  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
13:38  Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
12:23  Cenk Tosun'un Crystal Palace'a gitmesi sonrası Çebi çıldırdı: Çok sinirliyim - Spor
11.01.2020 14:44:33