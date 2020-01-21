Haberler » Spor » Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı - Spor

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüşerek, gerekçeli karar için dosyayı geri gönderdi.

21.01.2020 20:29 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:29Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'nin limit artırımı başvurusunu görüşerek, gerekçeli karar için dosyayı geri gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17.00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüp vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:01  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Robert Prosinecki
23:52  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:54  Alper Pirşen:  Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağını umuyoruz
23:52  Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!
23:42  Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...
22.01.2020 00:12:18