Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin "Takım Harcama Limiti"ne ilişkin karara itirazlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dosyaların incelenmesinin devam etmesine oybirliği ile karar verildiği kaydedildi. TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde: "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16: 00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

GALATASARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Öte yandan Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası almasına yönelik yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi ve ceza onandı.