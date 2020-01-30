Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor 'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."