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Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin cezasına ilişkin itirazını oy birliği ile reddetti. Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

30.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:55

Türkiye Federasyonu Tahkim Kurulu, 'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (28)
KAYAHAN:TRABZONSPOR hem tff ye hemde fener çakacak.
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LAZ KIZI:ALLAH BÜYÜK
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KERİM:İmansızlar Trabzonspora komplo hazırlamışlar.Başka takım olsaydı VAR da halledilirdi...
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DMX:Şaşırdık mı? Hiç Şaşırmadık Komşunun Fenerbahçeli Oğlunu Maça Hakem Diye Atamışlar Fakat bu Sefer Alayını O sahaya Gömecektir TRABZONSPOR. . Günahların Takımı Fenerbahçe
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FENER KOLİK:Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Al işte bu mal yine ergence aynı yoruma devam ediyor kesin 13 yaşındasın başka izahı olamaz denyo seni
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FANATİK:Bir günlüğüne bile olsa katlanılmaz düşüncesi bile korkunç!!!
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GURBETCİ:vedat murice ödül veren zihniyet, nwakaeme yi sucsuz yere cezalandirmsi gayet dogal. türk futbol tiyatrosu
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TSUBASA:ts kendini fasülyeden sanıyor gs uşaklığını yapıyor
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KADIKÖY:Devlet ts yi destekliyor. 3 ayda borç bitti. Bu oyuncu 10 maç alması gerekirken 1 maç alıyo. Trabzonlu siyasiler iyi çalışıyo.
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