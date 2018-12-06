06 Aralık 2018, 17:29
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Tahkim Kurulu, Serdar Aziz'e Verilen 3 Maçlık Cezayı Onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında karşılaşmanın hakemine yönelik hareketi nedeniyle PFDK'dan 3 maç ceza alan Serdar Aziz'in cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'e verilen 3 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/409 K.2018-2019/444 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile, karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray,Tahkim Kurulu,Serdar Aziz
06 Aralık 2018 Perşembe 17:29



YORUMLAR (5)
BAYA: BU TAKIMA KOMPLE VERECEN CEZAYI. HAKSIZLIKLA KAZANDIKLARI ŞAMPİYONLUKLARIN CEZASINI
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POZE: canınız cehenneme dostum tüpü ısınıyo bak takindir
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1974: Geç kalınmış bir ceza Fenerbahçe maçında en az 5 maç ceza yemeyi haketmişti Serdar isterse itiraz etsin ceza düşmeyecek
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PİKNİK TÜPÜ SEVERLER DERNEĞİ: bugün ceza almasak uyuyamazdım teşekkürler Tüpçü Fikret
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YOK YA: az vermişsiniz ya 50 maç verseydiniz nede olsa galatasaraylı dimi yağdırın cezaları !!!!!
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