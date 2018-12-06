Tahkim Kurulu, Serdar Aziz'e Verilen 3 Maçlık Cezayı Onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'e verilen 3 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/409 K.2018-2019/444 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile, karar verilmiştir."