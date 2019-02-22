22 Şubat 2019, 17:06
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Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin Cezasına İndirim

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin liraya indirdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği para cezasını indirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından deplasmandaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verilen 30 bin lira para cezasını, Tahkim Kurulunun 20 bin liraya indirdiği belirtildi.

TARAFTARLARA VERİLEN CEZA ONANDI

Açıklamada Kurulun, aynı maç için Fenerbahçe'ye taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle verilen 75 bin liralık cezayı ve bu eylemde bulunan seyircilerin bir sonraki misafir müsabaka için elektronik biletlerinin iptal edilmesi kararını ise onadığı aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (3)
BİR GENÇ: Oooooo Ali Koç nasıl sevinmiştir yav 10000 tl cebime kaldi diye kutlarlar artik bunu
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AHMET BABA: şaka mı bu
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KUBİ: Guldurmeyinn adami.... milyonlar gidiyoo...
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