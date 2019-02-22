Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin Cezasına İndirim

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği para cezasını indirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından deplasmandaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verilen 30 bin lira para cezasını, Tahkim Kurulunun 20 bin liraya indirdiği belirtildi.

TARAFTARLARA VERİLEN CEZA ONANDI

Açıklamada Kurulun, aynı maç için Fenerbahçe'ye taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle verilen 75 bin liralık cezayı ve bu eylemde bulunan seyircilerin bir sonraki misafir müsabaka için elektronik biletlerinin iptal edilmesi kararını ise onadığı aktarıldı.

Kaynak: AA