Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta

Libya İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve tahliye bekleyen Libyalıların en fazla Türkiye, Mısır ve Tunus'ta bulunduğunu açıkladı.

10.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:44
Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta
Libya İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve tahliye bekleyen Libyalıların en fazla Türkiye , Mısır ve Tunus 'ta bulunduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakan Yardımcısı Halid Mazin, başkent Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve dönmek için tahliye bekleyen Libyalıların, bulundukları ülkelerdeki büyükelçiliklere müracaat etmesi gerektiğini belirtti.
Tahliye bekleyen Libyalıların en çok Türkiye, Mısır ve Tunus'ta bulunduğuna dikkati çeken Mazin, mümkün olan en kısa süre içinde tahliye için gereken adımların atılacağını söyledi.
Mazin, bazı ithal malların ülkeye girişinde de sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, özellikle de Tunus ile Libya arasındaki Ras Acdir Sınır Kapısı'nda yük taşıyan çok sayıda kamyonun beklediğini kaydetti.
Ras Acdir Sınır Kapısı'ndaki kamyonların ülkeye girişlerinin yarından itibaren başlatılması için Tunuslu yetkililerle görüştüklerinin altını çizen Mazin, Kocid-19 salgını nedeniyle kara ve hava sınırlarının kapatıldığını ancak deniz yolunun açık tutulduğunu dolayısıyla bu süreçte limanlara mal giriş-çıkışının doğal şekilde sağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Libya, Tunus, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması - Haber 22:46: "Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi - Haber 22:46: Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol üretiminin azaltılmasını görüştü - Haber 22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:40: Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber