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Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta

Boş Trablus sokaklarından detaylar Kontrol noktası detayları Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakan Yardımcısı Halid Mazin'in açıklaması - Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Mazin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve tahliye bekleyen Libyalılardan bulundukları...

11.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
Boş Trablus sokaklarından detaylar
Kontrol noktası detayları
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakan Yardımcısı Halid Mazin'in açıklaması - Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Mazin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve tahliye bekleyen Libyalılardan bulundukları ülkelerdeki büyükelçiliklere müracaat etmesini istedi
TRABLUS (AA) – Libya İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve tahliye bekleyen Libyalıların en fazla Türkiye , Mısır ve Tunus 'ta bulunduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakan Yardımcısı Halid Mazin, başkent Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke dışında kalan ve dönmek için tahliye bekleyen Libyalıların, bulundukları ülkelerdeki büyükelçiliklere müracaat etmesi gerektiğini belirtti.
Tahliye bekleyen Libyalıların en çok Türkiye, Mısır ve Tunus'ta bulunduğuna dikkati çeken Mazin, mümkün olan en kısa süre içinde tahliye için gereken adımların atılacağını söyledi.
Mazin, bazı ithal malların ülkeye girişinde de sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, özellikle de Tunus ile Libya arasındaki Ras Acdir Sınır Kapısı'nda yük taşıyan çok sayıda kamyonun beklediğini kaydetti.
Ras Acdir Sınır Kapısı'ndaki kamyonların ülkeye girişlerinin yarından itibaren başlatılması için Tunuslu yetkililerle görüştüklerinin altını çizen Mazin, Kocid-19 salgını nedeniyle kara ve hava sınırlarının kapatıldığını ancak deniz yolunun açık tutulduğunu dolayısıyla bu süreçte limanlara mal giriş-çıkışının doğal şekilde sağlandığını ifade etti. Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus’ta

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Türkiye, Tunus, Libya, Güncel
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