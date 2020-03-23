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Tahliye edilen 10 katlı binada oturanlar özel izinle eşyalarını almaya başladı

Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı apartman sakinleri belediyeden ve Rize Valiliği'nden alınan izinin ardından kontrollü olarak eşyalarını boşalttıkları evlerinden almaya başladı.

23.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:58
Tahliye edilen 10 katlı binada oturanlar özel izinle eşyalarını almaya başladı
Rize 'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı apartman sakinleri belediyeden ve Rize Valiliği'nden alınan izinin ardından kontrollü olarak eşyalarını boşalttıkları evlerinden almaya başladı.

Camiönü mahallesinde önceki akşam 17.00 sularında Çay apartmanında oturan apartman sakinleri binanın kolonlarından bir ses geldiğini duyarak Rize Belediyesi ekiplerine haber verince olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı teknik ekipler yaptıkları çalışmalardan sonra binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etmişti. 44 daire ve 10 ticari işletmenin bulunduğu 10 katlı bina hakkında hemen tahliye kararı çıkartılarak bina boşaltılmıştı. Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinleri boşalttıkları dairelerden eşyalarını alamamıştı.

Kurulan kriz masası tarafından binanın boşaltılmasının uygun görülmesi üzerine tahliye edilen apartmanlarına gelen bina sakinleri kontrollü olarak içeriye alınarak evlerini boşaltmaya başladı.

Binanın yıkılma tehlikesinin devam ettiğini ancak mührün açılarak apartman sakinlerinin eşyalarını almasına müsaade edildiğini dile getiren apartman yöneticisi Gökhan Sarı "Taşıyıcı kolonlarımız çatlamadığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyaların alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bina sakinlerinden Hayrullah Tibet ise büyük eşyaların daha sonra vinç yardımı ile alınacağını ve kendilerinin küçük eşyaları evlerinden çıkardığını dile getirerek "Kolonların patladığını duyduk tedbir amaçlı boşaltıyoruz binamızı. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler : Rize Belediyesi, Rize, 3. Sayfa

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