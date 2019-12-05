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Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum

Bolu F Tipi Cezaevi'nde 22 aydır tutuklu bulunan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul hakkında verilen tahliye kararının ardından eşi Semra Kuytul, "Tebrik mesajı gönderen herkese teşekkür ediyorum. Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum" açıklamasında bulundu.

05.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:33

'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanığın yargılanmasında Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un tahliye edilmesine karar verdi.

TAHLİYE KARARI SONRASI EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Alpaslan Kuytul için verilen tahliye kararının ardından eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Semra Kuytul paylaşımında, "ELHAMDÜLİLLAH. ÇOK ŞÜKÜR. Cezaevine doğru yola çıktık almaya gidiyoruz inşaallah. Tebrik mesajı gönderen herkese teşekkür ediyorum. Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenlemişti. 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Furkan Eğitim ve Hizmet VakfıFurkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi

Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum

Alparslan Kuytul, Adana, Güncel


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